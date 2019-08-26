Минниханову доложили о планах «Татнефти» нарастить переработку нефти до 15,3 млн тонн в год

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). В ближайшие годы «Татнефть» планирует довести объем переработки нефти на комплексе «ТАНЕКО» до 15,3 млн тонн с сохранением глубины переработки в 99%. Такие планы были озвучены сегодня на заседании совета директоров «Татнефти», которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Совет директоров заслушал информацию о рыночной стратегии компании в области реализации с учетом увеличивающихся объема и количества новых продуктов, выпускаемых "ТАНЕКО". В ближайшие годы планируется увеличение объема переработки до 15,3 млн тонн с глубиной переработки 99% и отбором светлых [нефтепродуктов] до 84%», – отметили в пресс-службе.

«Татнефть» планомерно вводит в работу установки, повышающие добавленную стоимость и расширяющие ассортимент корзины нефтепродуктов. Сегодня на «ТАНЕКО» выпускается весь спектр автобензинов от Аи-80 до 100-го, а также авиакеросины и высококачественное дизельное топливо. Следующим этапом в развитии комплекса станет запуск каталитического крекинга с увеличением объемов производства автомобильного бензина до 1,8 млн тонн.

«К 2026 году планируется рост производства дизельного топлива до 7,5 млн тонн. Основную долю нефтепродуктов в ближайшие годы составят моторное топливо, авиационный керосин, масла и смазочные материалы. Рыночная стратегия реализации продукции "ТАНЕКО" напрямую связана с развитием сети АЗС компании, предполагающим качественное улучшение обслуживания клиентов и появление новых точек продаж», – уточнили в пресс-службе.

К 2025 году через АЗС «Татнефть» и нефтебазы планируется реализовывать свыше 4 млн тонн автомобильного топлива за счет развития трассовых автозаправочных комплексов с широким спектром товаров и услуг, разработки и внедрения комплексных торговых предложений, широким применением IT-решений по их сопровождению, привлечения независимых АЗС по схеме франчайзинга. Среди стратегических целей «Татнефти» также максимальное использование потенциала внутреннего рынка с учетом логистических преимуществ.

Также на совете директоров были рассмотрены вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности «Татнефти» в первом полугодии 2019 года. На месторождениях компании за указанный период добыто 14,6 млн тонн нефти. Объем добычи сверхвязкой нефти составил 1,2 млн тонн. Чистая прибыль компании за отчетный период сохранилась на уровне прошлого года. Общая сумма начисленных налогов и платежей ПАО «Татнефть» за 1 полугодие 2019 года выросла относительно 1 полугодия 2018 года на 14,3 млрд рублей в основном за счет увеличения суммы налога на добычу полезных ископаемых.

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