Представитель Филиппин: WorldSkills в Казани проходит лучше, чем в Абу-Даби

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Рамис Латыпов). Представитель Филиппин Джой (младший) Манансала, приехавший в Казань в качестве эксперта для участия в чемпионате мира WorldSkills Kazan 2019, в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» отметил, что чемпионат в Казани проходит намного лучше, чем WorldSkills 2017 в Абу-Даби.

«В Казани намного шире даны компетенции. Есть компетенции для профессий будущего и для юниоров. На чемпионате 2017 года в Абу-Даби были какие-то ограничения, запреты, а здесь культура презентации соревнований на очень высоком уровне», — сказал Манансала.

Джой Манансала преподает в Филиппинах IT-технологии и пишет программы для смартфонов. В чемпионате WorldSkills 2019 он участвует в качестве эксперта в компетенции по созданию программ на платформе 1С.

«Церемония открытия в Казани представляла собой шоу с концертом и презентацией профессий. Возможно, из-за того, что это мусульманская страна, чемпионат в ОАЭ показался намного более серьезным и „зажатым“», — отметил Джой.

По его словам, Казанью и Татарстаном он начал интересоваться только после того чемпионата. «Здесь мне очень понравилось. Здесь люди очень отзывчивые, гостеприимные, все время спрашивают, все ли в порядке, и всегда готовы помочь. Больше всего мне понравился медовый торт. Мне понравились этот город и эти люди», — добавил он.

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