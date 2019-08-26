WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

26 августа 2019, 13:20

КультураНаука и образование

Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве объявляют о наборе талантливой молодежи

КультураНаука и образование

Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве объявляют о наборе талантливой молодежи

Документы и работы на творческий конкурс принимаются со 2 сентября по 30 ноября 2019 года.

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Высшие курсы сценаристов и режиссеров, учредителями которых являются Министерство культуры РФ и Союз кинематографистов РФ, объявляют набор в мастерские режиссеров игрового кино, кинодраматургии и продюсирования кино и телевидения. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

«Высшие курсы сценаристов и режиссеров (ВКСР) – старейшая киношкола дополнительного образования в Москве – основана в 1963 году», — говорится в сообщении. 

Документы и работы на творческий конкурс принимаются со 2 сентября по 30 ноября 2019 года. 

С подробностями о поступлении можно ознакомиться на сайте: https://www.kinobraz.ru

Руководителями режиссерских мастерских являются известные кинорежиссеры: Владимир Хотиненко, Павел Финн, Владимир Фенченко, Павел Лунгин и другие. Мастерскую кинодраматургов возглавляют кинодраматург Одельша Агишев и кинорежиссер Эльёр Ишмухамедов. Мастерской продюсеров руководит один из крупнейших продюсеров, заместитель генерального директора Киноконцерна «Мосфильм» Александр Литвинов.

Также в этом году в целях развития отечественного документального кино в регионах России на ВКСР открыт набор в мастерскую режиссеров документального кино под руководством кинорежиссеров Светланы Быченко и Дмитрия Завильгельского при кураторстве режиссера Сергея Дворцевого.

Срок обучения составит 4 семестра: с 12 марта 2020 года по 31 октября 2021 года. На обучение принимаются только граждане РФ.

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