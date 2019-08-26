Узбекистан возглавил топ зарубежных направлений для авиаперелетов казанцев летом

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Жители Казани этим летом купили больше всего билетов на самолеты и поезда в российские города и страны Средней Азии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Среди зарубежных стран, куда куплено наибольшее количество билетов с вылетом из Казани, оказались Узбекистан, Таджикистан и Турция. В топ-10 вошли также Чехия, Германия, Франция, Италия, Испания и Азербайджан. Грузия тоже оказалась в списке: несмотря на запрет на перелеты из России, в июне туристический поток в эту страну был очень велик», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Самыми популярными городами, куда летали казанцы летом, оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В топ-20 половина городов — российские, в том числе Краснодар и Симферополь. Кроме них в рейтинг городов, куда жители Казани чаще всего покупали авиабилеты, вошли Ташкент (Узбекистан), Душанбе (Таджикистан), Прага (Чехия), Худжанд (Таджикистан), Париж (Франция), Анталия (Турция), Стамбул (Турция) и Батуми (Грузия).

В рейтинг городов, в которые чаще всего покупают ж/д билеты, вошли только российские города. В тройке лидеров оказались Москва, Екатеринбург и Санкт-Петербург. На море некоторые казанцы также ездят поездом: в топ-10 попал Адлер.

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