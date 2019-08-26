(Елабуга, 26 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге 23-летний парень утонул на территории старой пристани. Об этом сегодня сообщил начальник ПСЧ №75 Евгений Шумилов.

«В 4.40 утра мамадышские водолазы вытащили тело утонувшего молодого человека. Трагедия произошла на территории старой пристани, где погибший гулял с друзьями», – рассказал Шумилов.

По его информации, 23-летний молодой человек сел на поручни и упал в воду. Парень не смог доплыть до берега, а друзья не успели ему помочь.

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