В Татарстане отремонтирован участок автодороги Муслюмово – Старое Саитово за 18,3 млн рублей

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). В Муслюмовском районе Татарстана завершен ремонт участка автодороги Муслюмово – Старое Саитово протяженностью 1,42 км. Работы выполнены на 18,3 млн рублей, сообщает Миндортранс РТ.

Ремонт участка автодороги от 11,56 км до 12,98 км проведен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В ходе ремонта уложен новый слой дорожного покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси, укреплены обочины из щебня по 1,5 метра с каждой стороны, установлен 61 сигнальный столбик и нанесена разметка», – отмечается в сообщении министерства.

Автодорога Муслюмово – Старое Саитово – четвертой технической категории с двумя полосами движения, ширина проезжей части составляет семь метров.

В Татарстане в этом году по нацпроекту запланирован ремонт 174 объектов дорожной сети общей протяженностью 205,8 км. Из них 75 объектов протяженностью 108,3 км расположены на дорогах регионального значения. В целом по республике ремонт выполнен на 71%. По региональной сети в полном объеме ремонт проведен на 63 объектах, приступили к строительно-монтажным работам на 12.

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