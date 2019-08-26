В Татарстане намолочено более 2,5 млн тонн зерна с 59% площадей зерновых и зернобобовых культур

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). В республике на 26 августа намолочено 2 млн 547,1 тыс. тонн зерна. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

«С начала уборочных работ зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 833,6 тыс. га, это 59% к прогнозу», – отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ильдус Габдрахманов.

При этом на сегодня озимая пшеница убрана с 225,8 тыс. га (92% к прогнозу), яровая пшеница – с 77,3 тыс. га (17%), ячмень – с 355,9 тыс. га (74%).

«Средняя урожайность зерновых составляет 30,6 ц/га против 26,3 ц/га на аналогичную дату прошлого года. И по озимой и яровой пшенице, и по ячменю в этом году урожайность выше прошлогодних показателей», – подчеркнул замминистра.

По словам собеседника агентства, аграрии 15 муниципальных районов обмолотили более 60% посевов зерновых. Так, в Нурлатском районе хлеба убраны с 24,6 тыс. га, что составляет 76% к прогнозу, намолочено 79 тыс. тонн зерна. В Алькеевском районе зерновые обмолочены с 24,8 тыс. га (74%), намолочено 64,4 тыс. тонн зерна, в Ютазинском – с 12,6 тыс. га (72%), намолот составляет 38,9 тыс. тонн.

«Три района имеют намолот более ста тысяч тонн зерна. Это Заинский район – 113,4 тыс. тонн, Азнакаевский – 108,4 тыс. тонн и Актанышский – 107,7 тыс. тонн», – рассказал Ильдус Габдрахманов.

Согласно информации профильного министерства, в республике по урожайности зерновых в лидерах Заинский район – 43,8 ц/га. Также 40 и более центнеров зерна с гектара собирают аграрии Тукаевского (41,3 ц/га), Мензелинского и Сармановского (по 40,2 ц/га), Мамадышского (40,1 ц/га), Актанышского (40 ц/га) районов.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в республике в конкурсе на звание лучшего комбайнера участвуют более тысячи механизаторов – участников уборочной кампании-2019.

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