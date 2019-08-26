В рамках WorldSkills в парках Казани выступят группы Djinn City, «Мануш-мануш» и «Австралия»

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). В рамках WorldSkills с 26 по 27 августа в трех парках Казани для жителей и гостей города выступят группы Djinn City, джаз-оркестр «Мануш-мануш» и «Австралия», сообщает Дирекция парков и скверов.

26 августа в Горкинско-Ометьевском лесу с 16.00 до 21.00 пройдут трансляции и прямые включения с «Казань Экспо», чемпионат по игре в настольный футбол и выступление квартета «Злачное место» и группы Djinn City. Также здесь будут работать мастерские с товарами и сувенирами.

Сегодня же в парке им. Горького с 16.00 до 22.00 пройдут мастерские WorldSkills, фудмаркет, с 17.00 до 18.00 кулинарные мастер-классы в рамках проекта «Открытая кухня» и день балканской культуры: танцевальные мастер-классы, выступление оркестра Just Brass и концерт цыганского джаз-оркестра «Мануш-мануш».

На набережной озера Кабан культурная программа начнется с 17.00 и продлится до 22.30. Желающие смогут посетить книжную лавку и лекторий «Смены», посмотреть спектакль «Галиябану» от театра Кариева и кинопоказ мультфильмов от «Татармультфильм». В 21.00 состоится концерт цыганского джаз-оркестра «Мануш-мануш» и танцевальные мастер-классы.

Завтра, 27 августа, мероприятия в Горкинско-Ометьевском лесу стартуют с 12.00 и продлятся до 22.00. Откроются мастерские с товарами и сувенирами, пройдет музыкальная лаборатория объединения «Изолента», диджей-курсы и мастер-классы от DJ Булат BubbleGum, а также творческий мастер-класс от Мити Бурмистрова. С 18.00 до 21.00 можно будет посмотреть трансляцию церемонии закрытия WorldSkills Kazan 2019, а с 20.00 до 22.00 будет звучать диджей-сет от DJ Dima Midborn.

В парке им. Горького с 12.00 будут работать мастерские WorldSkills с мастер-классами и творческими интерактивами, вновь пройдут кулинарные мастер-классы в рамках проекта «Открытая кухня». С 18.00 до 22.00 всех гостей ждет диджей-сет на на виниловых пластинках, кубинская музыка и выступление кавер-группы «Австралия».

На набережной Кабана в 13.00 состоится спектакль «БукаЖка» от творческой лаборатории «Угол», далее пройдут воркшопы по шелкографии и трафаретной печати фрагментов выставочных плакатов и мастер-класс по татарским танцам «Татар бию». Также состоятся два концерта фонда Sforzando в 14.30 и 16.30.

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