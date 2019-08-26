(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Прокуроры добились, чтобы мать-одиночку из Казани обеспечили жизненно необходимым лекарством, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Женщина сообщила, что она страдает тяжелым заболеванием и по жизненным показаниям ей назначен препарат – икатибанд, который внесен в список жизненно необходимых и важнейших медикаментов. Женщине отказали в бесплатном предоставлении лекарства необоснованно», – рассказал Галиев.

Чтобы защитить права матери-одиночки, прокуроры направили в суд иск к региональному министерству здравоохранения. После вмешательства надзорного ведомства женщину обеспечили препаратом.

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