Росреестр РТ проведет горячую линию по регистрации недвижимости в электронном виде

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Росреестр Татарстана проведет горячую линию по регистрации недвижимости в электронном виде, сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с изменениями законодательства в сфере недвижимости, в том числе со вступлением в силу закона, направленного на защиту недвижимости от электронных мошенников, 27 августа с 8.00 до 12.00 Управление Росреестра по Республике Татарстан проведет „Единый день горячей линии“ по вопросам государственной регистрации недвижимости в электронном виде», — отметили в пресс-службе.

На вопросы жителей Казани по телефону (843) 255-25-71 ответит начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде Ильсия Казакова.

Жители других городов и районов республики смогут найти телефоны на официальном сайте управления — rosreestr.tatarstan.ru в разделе «Обращения граждан» — «Горячие линии».

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