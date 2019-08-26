В рамках нацпроекта «Образование» в Елабужскую школу-интернат закупят оборудование на 4 млн рублей

(Елабуга, 26 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В рамках национального проекта «Образование» в Елабужскую школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья начало поступать новое оборудование. В основном, это школьное оборудование для развития речи и логического мышления учеников, сообщает пресс-служба школы-интерната.

Часть оборудования в школе уже установили. Например, среди них система EduQuest. «EduQuest— это образовательная система, которая разработана для развития всех психофизических и других возможностей детей. Она включает в себя 10 моделей. Это книги, дидактические пособия и не только, все это направлено на интересное познание мира слабослышащим ребенком и на его всестороннее развитие», — отметил учитель-дефектолог школы-интерната для детей с ОВЗ Наталья Селиванова.

Всего на покупку оборудования в рамках нацпроекта выделено свыше 4 млн рублей. Так, в школьных кабинетах появились новые информативные доски, тренажеры, специальные аппараты — все, чтобы ученик смог получать знания в доступном и удобном для него формате.

«Мы впервые за последние годы получаем в таком количество новое оборудование. Мы наряду с 17 школами Татарстана участвуем нацпроекте «Образование». На сегодня часть оборудования мы уже получили, оставшуюся часть ждем в сентябре, к началу учебного года», — сказал директор школы-интерната для детей с ОВЗ Рамиль Марданов.

В этом году в школе будут обучаться 59 детей из 11 районов республики.

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