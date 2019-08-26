(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Сотрудники УФСИН России по РТ отметили 20-летие управления велопробегом, сообщили в пресс-службе ведомства.
«23 августа 1999 года Главное Управление исполнения наказаний Минюста РФ по РТ было зарегистрировано как самостоятельное юрлицо. Эта дата стала официальным Днем образования пенитенциарного ведомства Татарстана», – рассказали в УФСИН.
Юбилейную годовщину сотрудники уголовно-исполнительной системы отметили спортивным мероприятием, организованным в рамках пропаганды здорового образа жизни среди личного состава УФСИН.
Велопробег прошел через историческую часть города, а также по Кремлевской набережной вдоль реки Казанки. Колонну возглавил замначальника ведомства в Татарстане Ильназ Фахреев.