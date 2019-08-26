На подготовку школ и детсадов Казани к новому учебному году потратили 1,5 млрд рублей

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В Казани в подготовку школ и детских садов к новому учебному году вложили 1,5 млрд рублей. Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«В Казани к началу учебного года впервые обновлены территории 48 школ, капитально отремонтированы 30 спортивных залов, 39 школьных столовых и 10 актовых залов», — рассказал начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.

Ремонт проходит в 16 детских садах и лицее-интернате № 2. После завершения программы обновленные учреждения будут посещать 3 тыс. детей.

Отдельными решениями в 2019 году выделены средства для строительно-ремонтных работ в школах № 48, № 69, № 114 и в Центре внешкольной работы Авиастроительного района города.

Кроме того, были построены две школы и 11 детских садов, сообщил Хидиятов.

По решению Президента РТ Рустама Минниханова перечень обязательных видов ремонтных работ для детсадов был существенно расширен. В дошкольных учреждениях предусмотрен ремонт кровли, фасада, входной группы, санитарных узлов, инженерных сетей, отмосток, замена окон, внутренних дверей, устройство теплых полов, теневых навесов, а также ремонт ограждений, асфальтирование, установка малых архитектурных форм.

Кроме того, в 10 детских садах по итогам тепловизионного обследования утеплят фасады. А в детсаду № 368 восстановят канализацию бассейна.

Всего за семь лет реализации программы капремонта учреждений образования в Казани были отремонтированы 138 школ и 65 детских садов. На эти цели было направлено более 5 млрд рублей.

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