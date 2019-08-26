В «Хазинэ» откроется персональная выставка Исмагила Халилуллова в день его 90-летия

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). 28 августа в Национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется персональная выставка произведений Исмагила Халилуллова. Открытие экспозиции состоится в день 90-летия художника, сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.



Исмагил Халилуллов родился в одном из татарских сел Куйбышевской (ныне Самарской) области в 1929 году. С 1947 года он связал свою жизнь с Казанью, куда приехал поступать в Казанское художественное училище.



Имя этого яркого художника еще при жизни вошло во все энциклопедии и справочники, статьи и антологии изобразительного искусства Татарии второй половины прошлого века.





Творчество мастера кисти посвящено страницам истории своего народа – ленинской, тукаевской, революционной (на выставке представлены «Первенец», «В селе красные»), теме деревни, особенно близкой художнику («Одинокая», «Уезжают»).



Между работой над большими картинами на историко-революционную тему Халилуллов пишет пейзажи, натюрморты («Пейзаж Татарии», «Холодно», «Натюрморт с васильком» и др.). Лирической картиной, стоящей особняком в творчестве Исмагила Халилуллова и по колориту, и по теме, является известная работа «Родные мои». Чуткий и неожиданный в подаче материала, большой и оригинальный мастер композиции, Халилуллов создает собирательный образ матери и отца, который находится в неразрывной связи с образом Родины, родной земли.



Исмагил Минтагирович отдал искусству и творчеству всю свою жизнь, был предан своему делу.



Выставка продлится по 8 сентября. Открытие запланировано на 16.00.

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