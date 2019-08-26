WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

26 августа 2019, 10:05

Общество

В Казани шесть зданий школ и детсадов имеют статус объектов культурного наследия и требуют ремонта

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Общество

В Казани шесть зданий школ и детсадов имеют статус объектов культурного наследия и требуют ремонта

Фото: Салават Камалетдинов/архив

Самые старые здания — школа № 98 и детский сад № 215 Вахитовского района Казани.

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). Исполнительный комитет Казани готовит обращение в Госкомитет республики по охране объектов культурного наследия о необходимости реставрации шести учебных заведений города — трех детских садов и трех школ. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя ведомства Искандер Гиниятуллин.   

«К сожалению, пока мы не можем приступить к их капитальному ремонту, так как, являясь объектами культурного наследия, они требуют совершенно другого подхода к ремонту — как технического, так и финансового», — отметил спикер.  

Одним из самых старых зданий в Казани, где располагается учебное учреждение, признана школа № 98 Вахитовского района, построенная в 1912 году. До недавнего времени там размещалась «Белинка» — школа № 19 им. В. Г. Белинского. Здесь учились писатели Василий Аксенов, Рустем Кутуй, ученые Роальд Сагдеев и Эрнест Дибаев, режиссер Марсель Салимжанов. Еще одно здание — объект культурного наследия — детский сад № 215 Вахитовского района. В 1913 году здесь открылся первый в Казани частный детский сад.   

«Управление образования и администрации школ бережно хранят память о знаменитых учениках, но капитальный ремонт с элементами реставрации школам-памятникам все же необходим», — подчеркнул Гиниятуллин, добавив, что исполком уже проинформировал об этом Правительство республики, а сейчас готовит обращение в Госкомитет по охране объектов культурного наследия. 

Всего же в этом году в программу ремонта учреждений образования вошли 17 объектов — 16 детских садов и один лицей-интернат. На эти цели из бюджета выделили 651 млн рублей.

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