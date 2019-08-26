Митрополит Феофан назначил настоятеля единственного кряшенского храма Казани

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан назначил нового настоятеля Тихвинского храма. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Татарстанской митрополии.

Протоиерей Алексей Колчерин является доктором богословских наук, учёным секретарем и исполняющим обязанности первого проректора Казанской духовной семинарии.

Сегодня новый настоятель познакомился с прихожанами храма и рассказал им о своих планах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 8 августа на 62-м году жизни скончался предыдущий настоятель Тихвинского храма протоиерей Павел Павлов. Он стоял у истоков возрождения кряшенской общины.

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