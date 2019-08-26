В этом году второклассникам Казани впервые подарят «Дневник юного эколога»

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В День знаний второклассники Казани впервые получат «Дневник юного эколога». Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«В свой первый учебный день 19 тыс. казанских первоклассников по традиции получат памятный подарок от мэрии — „Дневник добрых дел“, куда смогут записывать свои благие дела. Впервые в этом году подарок ждет и второклассников — это разработанный по заказу Управления образования „Дневник юного эколога“, который научит ребят бережно относиться к природе», — рассказал начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.

По его словам, традиционно в День знаний в школах пройдет «Урок мира», стартует Неделя добра и месячник «Экстремизму — нет!».

«Дневник юного эколога» для второклассников станет частью программы по улучшению городской экологии. В частности, он призван научить школьников раздельному сбору мусора, уточнил мэр города Ильсур Метшин.

«Надеемся, наши юные друзья станут нашими помощниками, в том числе и в воспитании своих родителей», — заключил казанский градоначальник.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.