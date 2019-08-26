Татарстанка завоевала «бронзу» Кубка мира по тхэквондо

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Челнинка Юлия Миюц (Зайцева) в составе сборной России стала обладательницей бронзовой медали на командном Кубке мира по тхэквондо, сообщает пресс-служба ФСО «Динамо» РТ.

Россияне, «выступая в разделе микст (смешанные команды), в полуфинальном поединке в упорнейшей борьбе уступили сборной Ирана со счетом 40:38 и вместе с турецкими спортсменами поднялись на третью ступень пьедестала почета», отмечается в сообщении.

Победила же на соревнованиях сборная Китая, которая смогла одолеть иранских тхэквондистов. Помимо Миюц бронзовые награды в составе российской сборной завоевали Арина Животкова из Челябинской области, Кадырбеч Дауров из Республики Адыгея и Юрий Кириченко из Краснодарского края.

Командный Кубок мира по тхэквондо проходил в китайском городе Уси с 22 по 25 августа.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в прошлом году Юлия Миюц взяла бронзовую медаль командного чемпионата мира по тхэквондо.

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