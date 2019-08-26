WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

26 августа 2019, 08:50

Наука и образование

К 1 сентября в Казани откроются две новые школы на 2,7 тыс. учеников

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Наука и образование

К 1 сентября в Казани откроются две новые школы на 2,7 тыс. учеников

Фото: архив

В столице Татарстана в этом году впервые пойдут в школы 19 тыс. детей.

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). К новому учебному году в Казани откроются две новые школы – многопрофильные лицеи на 2 тыс. 725 мест в жилом комплексе «Весна» и по улице Р. Гареева. Об этом стало известно сегодня на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана.

«Статус школ – многопрофильный лицей. В них созданы условия для обучения по нескольким профилям. Школы планируют уделять особое внимание изучению языков независимо от профиля класса. Оба лицея будут работать по программе “Школа полного дня“, предлагая широкий выбор услуг дополнительного образования», – сообщил начальник Управления образования города Ильнар Хидиятов.

По его словам, завершается строительство пристроев к гимназии № 93, школам № 114 и «СоЛнЦе». Около 19 тыс. казанских школьников всех возрастов продолжат учиться во вторую смену.

Кроме того, для детей с ограниченными возможностями здоровья заработают два новых ресурсных класса. Для детей с расстройством аутистического спектра – в школе № 51, для детей с синдромом Дауна – в гимназии № 180. В целом по городу дети-инвалиды могут учиться в 37 общеобразовательных школах. В этом году в школу впервые пойдут 89 ребят с ограниченными возможностями здоровья, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, отметил Хидиятов.

С нового учебного года четыре городские школы (лицей № 131, лицей – инженерный центр, гимназии №№ 7 и 19) начнут работать в качестве опорных школ Российской академии наук.

Всего в школы Казани пойдут 138 тыс. школьников, что на 9 тыс. больше, чем в прошлом году. Среди них будут 19 тыс. первоклассников. В детские сады направлено около 20 тыс. новых воспитанников, что на 3 тыс. больше, чем годом ранее.

В новом учебном году в Казани будут работать 166 школ и 310 детских садов, в том числе 11 новых дошкольных учреждений, заключил докладчик. 

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