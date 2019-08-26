В последний день соревнований WorldSkills наградят участников в категориях Juniors и FutureSkills

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). В международном выставочном центре «Казань Экспо» стартовал заключительный соревновательный день чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.

Сегодня с 12.00 до 18.30 завершатся соревнования в различных компетенциях. Участники и эксперты поприветствуют каждую из стран, представленных на WorldSkills. Кроме того, соревновательные площадки сегодня посетят послы WorldSkills Kazan 2019 – известный кондитер-художник Нина Тарасова, российский шахтер, Герой Труда РФ, депутат Госдумы России Владимир Мельник, а также автогонщик, руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин.

В 17.00 в концертном зале «Казань Экспо» состоится церемония награждения участников WorldSkills Juniors и FutureSkills. Завершится чемпионат мира по профессиональному мастерству завтра, 27 августа. Церемония закрытия пройдет на стадионе «Казань Арена».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в международном выставочном центре «Казань Экспо» открыли для свободного посещения площадки состязаний 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Добраться до соревновательных площадок можно двумя способами: пригородным поездом Казань – Аэропорт – Казань, а также на бесплатных автобусных шаттлах, следующих от перехватывающих парковок торговых центров «Мега» и «Леруа Мерлен» на Оренбургском тракте, а также от станции метро «Дубравная».

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