(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). В Казани росгвардейцы нашли и вернули иностранцу потерянный кошелек с деньгами и билетом на самолет, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«Мужчина выронил портмоне, когда выходил из автомобиля. Он не заметил пропажу, так как спешил на церемонию открытия чемпионата WorldSkills. Кошелек обнаружили во время патруля Карим Магомедов и Александр Халилов в районе гостевой парковки у "Казань Арены"», – рассказали в Росгвардии.

Росгвардейцы передали находку полицейским. В процессе осмотра выяснилось, что в кошельке находились средства на общую сумму около 200 тысяч рублей.

Вместе с полицейскими и дирекцией Чемпионата владельца кошелька установили и вернули ему утерянные вещи.

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