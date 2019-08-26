Стали известны кроссоверы, наиболее подходящие для российских дорог

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Эксперты составили топ-3 присутствующих на российском рынке кроссоверов иностранного производства, хорошо чувствующих себя на пересеченной местности. Об этом пишет издание «Автоновости дня».

Лидером рейтинга стал британский Land Rover Discovery. При исходном клиренсе в 220 мм эта машина может увеличить дорожный просвет до 280 мм, что позволяет преодолевать брод почти в метр глубиной. А шестицилиндровый турбодизель мощностью 249 л. с. позволяет легко взбираться на крутые подъемы.

Оказавшийся на втором месте Subaru Forester благодаря симметричному полному приводу и мотору на 2,5 литра мощностью 185 л. с., а также клиренсу в 220 мм способен уверенно двигаться по бездорожью.

Замкнувший же рейтинг Renault Duster, по мнению специалистов, отличает удачное сочетание цены и качества. Он может оснащаться турбодизелем на 1,5 литра мощностью 110 л. с., но даже без него он обладает полным приводом и клиренсом в 210 мм. Кроме того, дешевизна авто позволяет владельцам не бояться повредить один из элементов машины.

При этом «на рынке присутствует ряд моделей отечественного производства, не менее (а может и более) проходимых, чем данная троица», отмечает издание.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на кроссоверах и внедорожниках ездит почти треть автомобилистов Казани.

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