Почта России предложила превратить свои отделения в алкомаркеты и аптеки

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). ФГУП «Почта России» просит из бюджета почти 85 млрд рублей на превращение своих отделений в так называемые «Центры притяжения», совмещающие свойства алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ. Расчеты содержатся в проекте концепции «Центры притяжения» на 2020–2027 годы, которую госкомпания направила на согласование в профильные министерства, пишет газета «Известия».

С учетом предполагаемого уменьшения объема корреспонденции в мировых масштабах в полтора раза к 2023 году из-за замены бумажных писем электронными Почта России намерена изменить функционал более 80% из 42 тыс. своих отделений. Речь идет о тех из них, которые расположены в населенных пунктах с населением до 20 тыс. человек.

Помимо профильных услуг госкомпания хочет оказывать в модернизированных отделениях услуги финансовые, государственные (наподобие МФЦ), социальные, медицинские (имеется в виду телемедицина) и образовательные, а также продавать лекарства и товары народного потребления (включая алкогольные напитки).

Для этих целей Почта России предлагает изменить сразу пять категорий законодательных актов и выделить ей из бюджета почти 85 млрд рублей. «Из них 66,4 млрд – на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд – на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 млрд рублей – для расширения площадей отделений», – отмечает издание.

При этом ФГУП рассчитывает еще и на расширение инфраструктуры за счет пунктов почтовой связи на арендованных площадях, передвижных и модульных отделений.

Почта России надеется, что профильные министерства подготовят свои предложения к 1 сентября, но пока ни одно из них не готово заявить о согласовании концепции. Кроме того, по информации осведомленного источника газеты, с финансированием выдвинутых госкомпанией идей могут возникнуть сложности из-за позиции Министерства финансов РФ.

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