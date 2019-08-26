WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

26 августа 2019, 06:36

Спорт

Данис Зарипов о предсезонных турнирах: Все команды выходят заряженными против «Ак Барса»

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Спорт

Данис Зарипов о предсезонных турнирах: Все команды выходят заряженными против «Ак Барса»

Капитан казанцев отметил допущенные ошибки, но не увидел фатальных недочетов в игре команды.

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов подвел итоги турнира в Риге, где «барсы» заняли второе место, проиграв в финале местному «Динамо», а сам он был признан лучшим нападающим турнира. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Становиться лучшим всегда приятно, но нужно понимать, что ты им становишься не из-за своей работы, а из-за работы всего звена и команды. Это общий труд, созданные партнерами моменты – в хоккее всегда работаешь друг для друга. Приятно, но нужно продолжать стараться и проявлять себя, приносить пользу команде», – сдержанно оценил свой личный успех Данис.

Говоря об игре с «Динамо», Зарипов упомянул нелепые ошибки казанцев: «Все команды выходят заряженными против “Ак Барса“, тут ничего удивительного. Тем более у “Динамо“ был домашний турнир, они своими победами заработали возможность сыграть в финале за свой же трофей. Конечно, перед своими болельщиками и руководством они будут стараться проявить себя с лучшей стороны. Мы старались предотвратить это и забрать Кубок в Казань, но, к сожалению, пара нелепых ошибок привела к голам, которые решили исход встречи, как оказалось».

Впрочем, Данис увидел и хорошие моменты в игре своей команды: «Но это всё говорит о том, что продолжается работа над улучшением результата, реализацией созданных моментов. В принципе, ничего страшного я не увидел, объемных проблем у нас нет. Просто в хоккее всегда бывают какие-то ошибки, на них и выигрывает соперник. Сейчас идет работа над новой схемой, которую привнес главный тренер. Все понимают, что сразу, по щелчку пальца, мы не сможем всё выполнить, как бы ни хотели. Но процесс идет, и предыдущие три победы на турнире над совсем не последними командами уже показывают эффект. Посмотрим, что будет дальше. Работа идет – у нас впереди еще семь месяцев работы, прямо говоря. Они и покажут всё».

Говоря в целом о предсезонных турнирах «Ак Барса», его капитан подчеркнул важность исправления ошибок: «Позитив можно везде найти, как и негатив <...>. Но, на мой взгляд, предсезонные турниры направлены на выявление именно негатива, того, над чем нужно еще работать. К сезону “Ак Барс“ практически готов. У нас еще неделя тренировок, что-то подкорректируем».

«Но вы сами знаете, что сезон практически всегда начинается с колебательного хоккея – или хорошо, или плохо. И в новом сезоне “Ак Барс“ будет злым и умным барсом», – резюмировал он. 

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