Главный тренер «Ак Барса» о проигрыше рижскому «Динамо»: «Мы слабо в атаке сыграли»

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Наставник казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от рижского «Динамо» в финале Кубка Латвийской железной дороги (2:3), отметив слабую игру своей команды в нападении. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского клуба.

«По игре такое ощущение сложилось, что хозяевам побольше нужно было сегодня, чем нам. К сожалению, мы сегодня слабо в атаке сыграли. Это же всё равно финал турнира, надо было чуть больше нам усилий прилагать. Соперники больше захотели и получили победу», – констатировал Квартальнов.

Подводя итоги турнира для «Ак Барса», ставшего вторым, Квартальнов признался, что ему не понравилась именно последняя игра с рижанами. «Последняя игра не понравилась, нам нужно было довести работу до конца. Но надо отдать должное сопернику – он играл хорошо. У нас есть моменты, которые надо подтянуть, еще неделька на это осталась», – пояснил специалист.

Говоря о предсезонке в целом, наставник «Ак Барс» заверил, что к сезону (3 сентября в Москве игрой с ЦСКА казанцы стартуют в чемпионате КХЛ) команда будет готова: «Есть моменты – мы и пропускаем всё-таки, но и играем по-другому сейчас, надо подтянуть свою игру. К сезону мы, конечно, будем готовы – в чемпионате будет сразу такой сложный выезд (ЦСКА – «Йокерит» – «Сочи»), но ничего. Мы должны быть готовы к этому».

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