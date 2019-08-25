«Трамвай памяти» проехал в Нижнекамске в память о казненных 75 лет назад джалиловцах

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). В Нижнекамске вспомнили события 75-летней давности. 25 августа 1944 года в берлинской тюрьме были казнены 11 антифашистов. Среди приговоренных к смерти – герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии Муса Джалиль, передает «НТР 24».



В память о наших земляках по городу проехал «Трамвай памяти». Экскурсовод ввел пассажиров в экскурс в историю и провел викторину.



Как отмечает источник, кто-то из жителей на вопросы отвечал без труда, а другие впервые узнали, за что и когда был казнен Герой Советского Союза Муса Джалиль.



Здесь же, в трамвае, работала выставка книг, посвященная великому татарскому поэту. Нижнекамцы могли забрать любую понравившуюся книгу себе.



Дань памяти 11 казненным джалиловцам отдали члены литературных обществ «Данко» и «Кама таннары» – нижнекамские поэты прочли свои стихи. В финале мероприятия организаторы возложили цветы к памятнику Мусы Джалиля.

«Данная акция призвана напомнить молодежи о героях нашего времени», – отметила заведующая отделом центральной библиотеки Нижнекамска имени Г. Тукая Анфиса Файсутдинова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.