WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

26 августа 2019, 02:07

Общество

На Фестивале книжной культуры в Бугульме посетителям предложили подоить воображаемую корову

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Общество

На Фестивале книжной культуры в Бугульме посетителям предложили подоить воображаемую корову

Фото: bugulma-tatarstan.ru

Бугульминские библиотекари в шестой раз провели Фестиваль книжной культуры.

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Уже в шестой раз централизованная библиотечная система собрала поклонников печатного слова на ежегодный фестиваль «Бугульма читающая». Местом проведения форума стала пешеходная зона улицы Гоголя, пишет «Бугульминская газета».

Данный фестиваль с каждым годом привлекает все больше поклонников чтения. Горожане разных возрастов на этом празднике могут блеснуть своей эрудицией, узнать что-то новое.

Заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки Светлана Князькина рассказала, что специалисты приготовили много интересного, в фестивале участвуют все библиотеки района, каждая организовала тематическую площадку.

В этом году мероприятие посвящено 100-летию центральной библиотеки, а также другим темам – 220-летию Пушкина, грядущему столетию ТАССР, Году рабочих профессий.

Вдоль улицы Гашека расположились площадки на любой вкус. Начинающие читатели вспоминали героев любимых сказок и мультфильмов, а те, кто уже ходит в школу, приняли участие в кукольном представлении «Теремок».

Посетителям фестиваля также было представлено разнообразие викторин, шарад, квестов и логических ребусов. Желающие участвовали в поэтическом баттле, научились изготавливать театральную маску или закладку для книги.

Бугульминцы спешили на литературную «рыбалку», ловили удачу на дорожках театрального лабиринта, фотографировались с Шурале. За успехи в викторинах участники получали жетоны, которые потом можно было обменять на призы. Но не только развлечения ждали посетителей фестиваля. Здесь можно было узнать много интересного о рабочих профессиях, столь необходимых сегодня.

Так, заведующая Петровской сельской библиотеки Анна Антонова рассказала о профессии доярки. Представители данной библиотеки подготовили площадку и поведали всем любопытным, чем питаются коровы, продемонстрировали доильный аппарат и предложили всем желающим попробовать подоить воображаемую корову.

«Для многих горожан это в диковинку», – отметила заведующая Петровской сельской библиотеки.

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