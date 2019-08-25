В Заинском районе к 1 сентября откроют четыре сельских школы и школу для особенных детей

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). В Заинском районе Татарстана к началу этого учебного года будут обновлены городская школа № 9 для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также четыре школы в сельской местности: Нижнебишевская, Кадыровская, Аксаринская и Савалеевская. Об этом сообщает «Заинск-информ».



Глава исполкома района Ильнар Хафизов проверил ход капитального ремонта социальных объектов. Все работы ведутся по графику, без задержек.





Многие школы Заинского района построены еще во времена Советского Союза и остро нуждаются в обновлении. Руководство района считает, что открытие школ после капитального ремонта вдохновит учеников и учителей – в современной школьной среде приятно находиться и участвовать в учебном процессе.





Кроме того, замена старых окон и дверей устранит проблему сквозняков. Также при капитальном ремонте обновят полы и стены, наладят электропроводку, водопровод и многие другие устаревшие или неисправные элементы конструкций.

Комиссия оценила и ремонт детского сада «Березка». Главная задача – не просто придать зданию эстетический вид, а создать условия, чтобы дети не мерзли в зимние холода.

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