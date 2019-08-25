Семь медалей завоевали летающие лыжники Татарстана на состязаниях в Лениногорске

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Представители Татарстана завоевали семь наград различного достоинства, три золотых, две серебряных и две бронзовых, на состоявшихся в Лениногорске Всероссийских соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина «Матурлык очышлары». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Всего проходивший с 20 по 23 августа турнир собрал 82 летающих лыжников. «В соревнованиях приняли участие спортсмены из Казани, Альметьевска, Лениногорска, Нижнего Новгорода, Красноярска, Прокопьевска и Уфы», – отмечается в сообщении министерства.

Среди мальчиков 2008 года рождения и моложе лучший результат показал Дмитрий Милослов из Лениногорска, а третьим стал его земляк Яков Малышев. Среди девочек победила также представлявшая Лениногорск Эллина Шарипова, тогда как «бронзу» взяла Виктория Гудакова из Альметьевска.

Среди юношей 2005–2007 годов рождения лениногорец Рафаэль Мухаметвалеев оказался лишь вторым, уступив победу нижегородцу Кириллу Акулину. Среди девушек первое и второе места заняли представительницы Казани – Гайдэ Гафарова и Элина Логанина соответственно.

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