WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

26 августа 2019, 00:14

Здоровье и среда

Жители Нижнекамского района решили спасти реку, которая превращается в болото

Рекомендуем

Здоровье и среда

Жители Нижнекамского района решили спасти реку, которая превращается в болото

Фото: ntr-24.ru

Глава Каенлинского сельского поселения Фанис Набиуллин рассказал, что жители планируют поставить трубы, которые будут открывать весной.

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Жители Нижнекамского района Татарстана обеспокоены тем, что река Иныш в селе Каенлы постепенно превращается в болото – вода здесь очень грязная, на поверхности растет трава и стоит неприятный запах, передает «НТР 24».

В итоге сельские жители решили спасти живописное место. Житель села Каенлы Флюр Фархутдинов рассказал, что помнит речку с детства. Когда ему было пять-шесть лет, он купался в ней. «Давно знаю Иныш, тогда чистая вода была», – пояснил он. Сейчас же здесь нет ни рыбаков, ни отдыхающих.

Сельчане провели акцию «Чистый берег» – очистили речку и прилегающею территорию от мусора, но это не сильно повлияло на состояние водоема.

Глава Каенлинского сельского поселения Фанис Набиуллин рассказал, что жители планируют поставить специальные трубы, чтобы открывать их весной для сброса воды. «Когда паводок пройдет, мы будем их закрывать», – добавил он.

Руководитель сельского поселения также планирует обратиться к специалистам, чтобы провести анализ воды.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Дожди и похолодание придут в Татарстан на следующей неделе
Новости дня
00:14
Жители Нижнекамского района решили спасти реку, которая превращается в болото

Глава Каенлинского сельского поселения Фанис Набиуллин рассказал, что жители планируют поставить трубы, которые будут открывать весной.

25.08 23:24
В Лениногорске на месте снесенных зданий обнаружили свалку и разлив битума

Фирме-подрядчику грозит штраф в размере полумиллиона рублей или приостановка деятельности.

25.08 22:23
В Заинском районе к осени капитально отремонтируют 39 дворов

Специалисты проведут полное восстановление асфальтового покрытия и тротуаров.

25.08 21:54
Бугульминский детсад признан одним из лучших в России

Цель конкурса «Лучшие детские сады России 2019» выявить и поощрить 500 лучших организаций дошкольного образования.

25.08 21:26
Неудачная поездка в Ростов: «Рубин» проиграл в гостевом матче

Встреча против «Ростова» закончилась со счётом 2:1.

25.08 21:12
Минкульт РФ поддержал идею воссоздания театральной биржи труда
25.08 20:56
В «Казань Экспо» презентовали принципы Казанской декларации о навыках WorldSkills-2019

В декларацию вошли пять принципов: навыки будущего для каждого, осознанное развитие, равные и справедливые возможности и другие.

25.08 20:34
Сити-фермерство и 3D образование: в «Казань Экспо» презентовали карту проектов WorldSkills

Темами для обсуждения стали профессиональная подготовка, навигация и ориентация.

25.08 20:00
«Ак Барс» стал вторым на турнире в Риге

3 сентября казанцы стартуют в чемпионате КХЛ игрой в Москве с обладателем Кубка Гагарина ЦСКА.

25.08 19:50
Высокая кухня и обслуживание гостей: чем удивляют на WorldSkills в компетенции «Ресторанный сервис»

Зрители смогли стать частью проходящих соревнований.

25.08 19:22
Дмитрий Песков: Нам необходимо принять серьезные меры по изменению госполитики по итогам WorldSkills

Рабочим профессиям необходимо перейти от чемпионатных практик к системным изменениям.

25.08 18:28
Исследование показало, сколько россиян трут памятники «на удачу»
25.08 17:10
World Challenge Cup по художественной гимнастике пройдет в Казани в последний раз

Столица Татарстана примет этап Кубка мира с 30 августа по 1 сентября этого года.

25.08 16:44
Новая «Алиса», космические аппараты и управление жизнью: что происходит на площадке Future Skills

На мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 в кластере Future Skills участники представили профессии будущего.

25.08 16:22
Казанский Кремль впервые примет Фестиваль национального костюма

Событие состоится в рамках культурной программы чемпионата по профмастерству WorldSkills Kazan 2019.

25.08 15:50
Медики назвали наиболее связанную с болезнями группу крови
25.08 15:12
Дожди и похолодание придут в Татарстан на следующей неделе

Погода на территории республики будет носить неустойчивый характер.

25.08 14:34
Разработан способ предсказания срока жизни человека по анализу крови
25.08 14:00
Ирландский делегат в Казани: «О важности WorldSkills говорит большое количество гостей»

В столицу РТ для участия в деловой программе и соревнованиях приехали представители 63 стран.

25.08 13:24
Синоптики Татарстана вновь предупреждают о сильном ветре

Ночью местами на территории республики пройдут небольшие дожди.

25.08 12:58
Названы простые способы уменьшить вред здоровью от смартфона
25.08 12:20
Врачи ДРКБ удалили гигантскую опухоль головного мозга у пятимесячного ребенка

Проведение операции осложнялось тем, что опухоль располагалась в зоне, отвечающей за движения левых конечностей.

25.08 11:57
МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности во время сильного ветра

Сегодня в республике возможны дожди, сильный ветер и туман.

25.08 11:40
Торт в виде российского флага подарила школьникам Казани национальная сборная WorldSkills

Встреча в 23-м татарско-русском лицее была организована в рамках программы «Одна школа – одна страна».

25.08 11:19
Мошенники организовали фишинговую атаку на пользователей Apple
События