Жители Нижнекамского района решили спасти реку, которая превращается в болото

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Жители Нижнекамского района Татарстана обеспокоены тем, что река Иныш в селе Каенлы постепенно превращается в болото – вода здесь очень грязная, на поверхности растет трава и стоит неприятный запах, передает «НТР 24».



В итоге сельские жители решили спасти живописное место. Житель села Каенлы Флюр Фархутдинов рассказал, что помнит речку с детства. Когда ему было пять-шесть лет, он купался в ней. «Давно знаю Иныш, тогда чистая вода была», – пояснил он. Сейчас же здесь нет ни рыбаков, ни отдыхающих.



Сельчане провели акцию «Чистый берег» – очистили речку и прилегающею территорию от мусора, но это не сильно повлияло на состояние водоема.



Глава Каенлинского сельского поселения Фанис Набиуллин рассказал, что жители планируют поставить специальные трубы, чтобы открывать их весной для сброса воды. «Когда паводок пройдет, мы будем их закрывать», – добавил он.



Руководитель сельского поселения также планирует обратиться к специалистам, чтобы провести анализ воды.

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