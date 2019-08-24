Замминистра образования Латвии: Организаторы WorldSkills Kazan вложили много труда в его проведение

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Организаторы 45-го мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019 вложили душу и много труда в проведение соревнований. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала заместитель министра образования и науки Латвии Лига Леджина.

«Очень приятно быть в Республике Татарстан и в Казани на таком огромном событии. По масштабу это самый крупный чемпионат WorldSkills. Приятно видеть волонтеров и организаторов, которые стараются, чтобы все прошло по плану. Так что спасибо за теплый прием и хорошую организацию», — отметила она.

Столица Татарстана порадовала участников и гостей чемпионата теплой солнечной погодой, продолжила она. «Очень приятно видеть, как развивалась Казань. Этому, конечно, способствовали крупные мероприятия, которые тут проводились. Городу важно, как он может себя показать. Кроме того, здесь красивая архитектура и гостеприимные люди», — подчеркнула замминистра.

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