Неудачная поездка в Ростов: «Рубин» проиграл в гостевом матче

(Казань, 25 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский «Рубин» проиграл в гостевом матче против «Ростова». Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе казанцев были неизбежны изменения: кто-то перебрал желтых карточек и не мог принять участие в игре (как Филип Уремович), а кто-то, наоборот, вышел из лазарета и наконец поможет команде (как Вячеслав Подберезкин). Матч начали следующие футболисты: в воротах сыграл Юрий Дюпин, Олег Данченко, Егор Сорокин, Константин Плиев и Данил Степанов появились в обороне, в центре поля сыграли Евгений Башкиров, Игорь Коновалов и Вячеслав Подберезкин, а также атакующее трио — Зурико Давиташвили, Бека Микелтадзе и Евгений Марков.

Очень агрессивно пошли вперёд хозяева поля, и около пяти минут казанцы вообще не могли зацепиться за мяч на чужой половине поля. Однако на 15-й минуте «Рубину» удалась контратака, которую завершил Марков. Провалились в эпизоде ростовчане, что позволило Подберезкину грамотным пасом вывести нападающего на рандеву с голкипером.

Тут же «Ростов» очень опасно огрызнулся: практически по пустым воротам били игроки этого клуба, но сначала Плиев вынес мяч с ленточки, через секунду то же самое сделал Сорокин. Тем не менее ворота остались в неприкосновенности.

Следующую минуту стоит разобрать очень подробно. Давиташвили сольно прошёл по центру и пробил по воротам. Мяч после рикошета угодил в штангу и укатился во фланг. Там его подхватил игрок «Ростова», доставил его до главного бомбардира Российской премьер-лиги Эльдора Шомуродова, который пробил, попал в Коновалова, и мяч отправился в ворота казанцев.

Очень грустный эпизод произошёл в концовке тайма — только-только выздоровевший Подберезкин почувствовал боль и покинул поле. Вместо него вышел Хвича Кварацхелия, на этом первый тайм и закончился.

Во втором тайме мяч большую часть времени находился в центре, а что касается игроков, то из игры раз за разом выпадал Марков. Он видел партнеров по команде, находящихся в более выгодных позициях, но мячом не делился.

Команды не смогли поддерживать высокий темп игры на протяжении всего матча, было заметно, что футболисты устали. Тем не менее хозяева поля все равно были активнее и провели подавляющее количество времени на чужой половине поля. Об этом говорят и цифры — 9:0 по угловым, 63:37 владение мячом и 16:5 по ударам не в пользу команды Шаронова.

Но за пять минут до конца матча «Рубин» очень грубо ошибся в штрафной площади и ростовчане вышли вперёд. Со стороны казалось, что гол был забит из офсайда, однако арбитр встречи без сомнения указал на центр поля.

Следующим матчем для казанцев станет домашняя игра против «Сочи». Центральный стадион примет его в последний день лета — 31 августа.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.