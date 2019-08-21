В «Казань Экспо» презентовали принципы Казанской декларации о навыках WorldSkills-2019

(Казань, 25 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В «Казань Экспо» завершилась деловая программа 45-го мирового чемпионата WorldSkills-2019.

«Когда мы готовили это мероприятие, один из вопросов, который мы себе задали — это <...> какие вопросы являются наиболее важными и какие проблемы мы должны адресовать через это глобальное мероприятие, через эту деловую программу, через нашу зону Future Skills», — начала официальный делегат от России в WorldSkills International Екатерина Лошкарева.

Она добавила, что в ходе совещаний были выявлены 7 основных вызовов, в ответ на которые появились и 5 принципов Казанской декларации. Кроме этого, Екатерина подчеркнула, что в Казани создадут международную рабочую группу, которая займется внедрением проектов, отвечающим принципам декларации.

К слову, в декларацию вошли принципы: навыки будущего для каждого, осознанное развитие, равные и справедливые возможности, мобильность компетенции, признание ценностей и уважение личности.

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