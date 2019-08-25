Сити-фермерство и 3D образование: в «Казань Экспо» презентовали карту проектов WorldSkills

(Казань, 25 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В «Казань Экспо» в рамках мирового чемпионата WorldSkills 2019 прошло обсуждение актуальных проблем в области развития национальной экосистемы образования.

В начале мероприятия презентовали карту проектов WorldSkills Kazan 2019, в которую вошло 148 презентаций. На обсуждение отобрали 5.

Первый проект по комплексной системе подготовки презентовал Центр опережающей профессиональной подготовки Свердловской области. «Мы хотим попробовать реализовать в рамках этих проектов очень простую штуку — попробовать собрать индивидуальные предложения по подготовке той или иной компетенции, в той или иной области, сфере, отрасли и так далее», — рассказал выступивший в роли модератора генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов..

В течение мероприятие лидеры направлений поднимали темы профессиональной подготовки и ориентации людей разных возрастов, а также затронули наставничество в 3D-образовании и сити-фермерство. Свои презентации показали Центр профессиональной навигации и ориентации «26 КАДР», профориентационный онлайн-сервис «Профилум», ARTBionic project и другие.

После презентации эксперты комментировали увиденное и задавали уточняющие вопросы выступающим. К слову, в начале с помощью жеребьёвки определили, кто из экспертов прокомментирует каждый проект.

В роли экспертов выступили заместитель гендиректора Фонда содействия инновациям Павел Гудков, заместитель гендиректора «Россия-страна возможностей» Владислав Даванков, специальный представитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и другие — всего 12 человек.

После презентации и обсуждения пяти проектов Роберт Уразов предоставил слово студенту Дальневосточного федерального университета и инженеру искусственного интеллекта Евгению Некрасову, который презентовал проект «Разработка протезов верхних конечностей».

«[Протезы] позволяют самореализовываться, а также социализироваться людям, которые ограничены возможностями здоровья в современном цифровом мире», — добавил Евгений. Он рассказал о системе работы и типах протезов.

В конце ведущий пригласил на сцену экспертов, которые должны были оценить 5 представленных направлений. Они отдавали свой голос с помощью шаров трех цветов: голубой — глобальная повестка, красный — национальная, черный — не актуальна. Шары клали в специальные колбы. Зрителям в зале также предложили отметить понравившийся проект с помощью телефона.

Эксперты отметили проект компании ARTBionic project «Образованию нужна связь с экономикой», который представила Катя Лерман, а большинство зрителей отдали голос за проект Евгения Некрасова.

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