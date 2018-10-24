WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

25 августа 2019, 20:00

Спорт

«Ак Барс» стал вторым на турнире в Риге

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Спорт

«Ак Барс» стал вторым на турнире в Риге

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

3 сентября казанцы стартуют в чемпионате КХЛ игрой в Москве с обладателем Кубка Гагарина ЦСКА.

(Казань, 25 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский «Ак Барс» завершил свое участие в традиционном международном предсезонном турнире «Кубке Латвийской железной дороги» в Риге поражением после трех побед в первых трех турах. Сегодня казанцы програли рижскому «Динамо» со счетом 2:3.

К последнему туру казанцы и рижане подошли в роли лидеров, так что победитель встречи становился победителем турнира.

Но самым интересным для нас был состав «Ак Барса» в последнем контрольном матче межсезонья — 3 сентября казанцы стартуют в чемпионате КХЛ игрой в Москве с обладателем Кубка Гагарина ЦСКА. Нетрудно догадаться, что именно в сегодняшней встрече тренерский штаб «Ак Барса» выставит оптимальный на его взгляд состав. Отметим две тройки нападения, не меняющиеся вот уже несколько матчей кряду: канадская и «зариповская». Ворота гостей сегодня защищал швед Адам Рейдеборн, в середине матча его сменил Тимур Билялов, тепло встреченный трибунами. В прошлом сезоне Тимур играл в рижском «Динамо».

Неформальный финал соперники начали живо и весело, обе команды сразу бросились в атаку, успев за первые 139 секунд забросить две шайбы. На второй минуте первыми отличились хозева. Джериньш в быстрой атаке подставил клюшку на пятаке, 1:0. Но всего через 50 секунд забил защитник казанцев Роман Абросимов, попав в ближний угол, 1:1.

По праву хозяев и при громогласной поддержке родных трибун динамовцы чаще и злее атакуют. Что и подтверждает официальная статистика, броски в створ ворот в первом периоде 9-6. При всей ожесточенности борьбы соперники действуют аккуратно, без удалений.

Не изменился рисунок игры и во втором периоде, в начале которого команды получили первые возможности сыграть в большинстве. Но забить в неравных составах никому не удалось. Правда, свое второе большинство рижане вроде бы реализовали, но забили высокоподнятой клюшкой, судьи, разумеется, гола не засчитали. Команды успешнее защищаются, нежели атакуют. И все же хозяева снова забивают, свой выход один на один реализовал капитан «Динамо» Дарзиньш, 2:1.

С первых же секунд третьего периода казанцы бросились отыгрваться. Атаковали, атаковали гости, и попустили резкую контратаку. Перехват, пас направо — там оказался один Макмиллан, пославший шайбу в противоход Билялову, 3:1. В концовке «Ак Барс», получив большинство, запер «Динамо» в его зоне. Хозяева с трудом отбиваются. За полторы минуты до финального свистка казанцы снимают вратаря, выпускают шестого полевого игрока. Так удалось отквитать одну шайбу — богатырским щелчком с лева шайбу забросил Андрей Педан. Играть оставалось еще 20 секунд, рижане сумели отстоять свою победу.

29 августа в «Татнефть Арене» «Ак Барс» по традиции представит свой нынешний состав родным болельщикам.

«Динамо» (Рига, Латвия) — «Ак Барс» (Казань, Россия) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). Шайбы забросили: Дзериньш (2), Дарзиньш (38), Макмиллан (51) — Абросимов (3), Педан (60). Штраф: 6-6.

«Ак Барс»: Рейдеборн (Билялов, 33). Ожиганов — Викстранд, Азеведо — Кормье — Фрэттин; Хенкель — Педан, Галиев — Ткачёв — Зарипов; Лямкин — Абросимов, Глухов — Михеев — Лукоянов; Мусин — Фазылзянов, Фисенко — А.Галимов — Петров; Емец.

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