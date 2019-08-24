WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

25 августа 2019, 19:50

Общество

Высокая кухня и обслуживание гостей: чем удивляют на WorldSkills в компетенции «Ресторанный сервис»

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Общество

Высокая кухня и обслуживание гостей: чем удивляют на WorldSkills в компетенции «Ресторанный сервис»

Фото: Михаил Захаров

Зрители смогли стать частью проходящих соревнований.

(Казань, 25 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). На территории «Казань Экспо» продолжаются соревнования мирового чемпионата WorldSkills.

Зрители могут стать частью проходящих соревнований. Например, в компетенции «Ресторанный сервис» гостей будут обслуживать участники соревновательной площадки.

«В этой компетенции официант обслуживает посетителей в импровизированных банкетных залах, ресторанах высокой кухни, бистро и барах. Все это совершенно разные модули, и каждый из них имеет свои особенности: сложность сервировки, сложность подачи блюд и алкоголя. Кроме того, участники должны уметь приготовить салаты и фруктовые тарелки», — рассказала эксперт в этой компетенции Наталья.

Участники должны знать, как приготовить кофе и коктейли на заказ, уметь идентифицировать крепкий алкоголь, а также красные и белые вина.

В этой компетенции существует две оценки, объективная и субъективная.

«Объективную оценку выставляет эксперт, который находится на площадке и следит за действиями участников. У экспертов есть чек-листы, где четко сформулированы вопросы — выполняет спортсмен требования или нет, правильно ли подал горячее, вовремя ли убрал грязную посуду. В результате выставляется соответствующий балл. А субъективная оценка выставляется, когда эксперты оценивают вкус, органолептику и внешний вид», — отметила эксперт.

В ходе соревнований спортсмены предлагали гостям блюда и напитки.

«Обязательное требование к людям, выбирающим карьеру в ресторанном сервисе, — это стремление обслуживать гостей на высочайшем уровне. Кроме того, у него должен быть интерес к блюдам разных стран», — рассказала эксперт и зритель соревнований Василиса.

Конкурсантов должны отличать хорошие манеры, опрятный внешний вид и умение правильно подавать блюдо.

Спортсмены обслуживали четыре стола. Все оценки заносятся в компьютер, результаты будут оцениваться по стобалльной системе. В соревновании принимает участие спортсмен из Татарстана Тимур Каюмов.

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