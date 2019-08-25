Дмитрий Песков: Нам необходимо принять серьезные меры по изменению госполитики по итогам WorldSkills

(Казань, 25 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Необходимость системных изменений в государственной политике по итогам чемпионата WorldSkills отметил специальный представитель Президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

«Разрыв между лучшими передовыми практиками и общей системой подготовки в настоящий момент только увеличился. Это означает что нам как стране необходимо принять очень серьезные меры изменения государственной политики по итогам чемпионата WorldSkills», — сообщил Песков.

Изменения в государственной политике необходимы, по его мнению, для того, чтобы развитие рабочих профессий от чемпионатных полигонов, отдельных практик перешло к серьезным системным изменениям.

Ранее состоялась конференция «Национальный трек», на которой обсуждали актуальные проблемы в области развития национальной экосистемы образования.

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