(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). Минкульт РФ поддержал идею воссоздания театральной биржи труда и готов оказать поддержку разработке такого портала, сообщает РИА Новости.

«Министерство культуры России относится к данной идее крайне позитивно, так как она дает новые возможности для выпускников театральных вузов, связанные с их трудоустройством», — сказали в ведомстве.

Всесторонняя реализация проекта находится вне компетенции Министерства культуры, но ведомство готово поддержать это начинание. Подобные структуры есть при Гильдии режиссеров, однако единого портала пока нет.

С идеей возобновления работы Всероссийского театрального центра занятости в Минкульт, Роструд и Союз театральных деятелей обратился думский Комитет по культуре. Театральная биржа труда прекратила работу в 2007 году.

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