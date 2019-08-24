Новая «Алиса», космические аппараты и управление жизнью: что происходит на площадке Future Skills

(Казань, 25 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). На мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 началась работа в кластере Future Skills. На соревнованиях участники представляют профессии будущего, эксперты площадок рассказали, что делают спортсмены в рамках своих компетенций.

Компетенция «Промышленный дизайн» появилась в России четыре года назад. Промышленные дизайнеры должны разработать универсальную модель, которая подойдет для всех типов производств и будет легко создаваться.

«Мы разработали задания, они выполняются поэтапно, их суть — отражение работы дизайнера на реальном производстве, от получения технического задания до предоставления его заказчику. Всё, что выполняет промышленный дизайнер, — это наше будущее, эти люди придумают то, что будет нас с вами окружать», — рассказала эксперт Марика Каубе.

Она добавила, что задание у участников этого чемпионата достаточно интерактивное, по аналогу с базой-станцией «Алиса». Эксперты предложили придумать более усовершенствованного помощника.

На площадке в компетенции «Космические системы» участвуют несколько команд, представляющих учебные заведения России. Ребята соревнуются между собой в области конструирования и проектирования моделей космических аппаратов.

«Суть задания состоит в том, что есть необходимый набор компонентов и из этого набора необходимо будет собрать действующий космический аппарат, который выполняет функцию дистанционного зондирования Земли», — поделился эксперт компетенции «Космические системы» Александр Макаров.

Для выполнения задания конкурсанты используют программное обеспечение, в котором проектируют корпус аппарата и всех частей, которые будут задействованы в работе спутника. После этого участники соревнований приступают к их изготовлению.

Цель компетенции «Управление жизненным циклом» состоит в разработке инновационного проекта или изделия, которого пока не существует на рынке или в серийном производстве. Изделие или проект должны пройти все этапы «жизненного цикла» — начиная с момента появления идеи, анализа рынка и определения того, кому вообще эта идея нужна. Далее идея проходит через проектирование, подбор материалов, рассчитывается стоимость, место изготовления, какой для этого нужен персонал, как его продвигать и продавать.

«Задача ребят — сделать проект “Аэротакси”, который в условиях города и текущей инфраструктуры может существовать. Оно должно функционировать без глобальной перестройки городов и решать проблемы пробок. Подобное задание получили все три команды, работающие на площадке», — рассказала эксперт в этой компетенции Евгения Сырова.

На данный момент в этой компетенции участники проекта завершили все работы и защитили свои проекты.

В командах работают по 8 человек, среди них конструктор, технолог, экономист, специалист по подбору персонала, специалист по управлению проектами, руководитель проекта, который отвечает за результат.

На нынешнем мировом чемпионате Future Skills — профессии будущего — занимают отдельное место, потому как все компетенции были предложены российской стороной и являются особенностью этого чемпионата.

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