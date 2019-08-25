Исследование показало, сколько россиян трут памятники «на удачу»

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). Только четверть (23%) россиян трут памятники в путешествиях, веря, что это принесет им удачу. Это следует из данных исследования сервиса путешествий Туту.ру, сообщает РИА Новости.

Более половины (57%) респондентов уверены, что подобные ритуалы наносят вред скульптуре. 18% предпочитают не просто погладить памятник «на удачу», а предпочитают изучить, что кроется за традицией потереть конкретную скульптуру.

При этом 2% туристов даже строят свои маршруты таким образом, чтобы оказаться рядом с памятником, «приносящим удачу».

«Наверное, у каждой скульптуры есть свое отполированное место: части одежды или тела, а иногда предметы (вроде флакона духов или зонтика). Туристы верят, что если потереть определенный участок скульптуры, то удача не обойдет стороной», — отметили в Туту.ру.

По словам экспертов, часто возникают споры о необходимости запрета таких ритуалов, поскольку из-за них произведение искусства может разрушиться.

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