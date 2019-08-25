WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

25 августа 2019, 18:28

Общество

Исследование показало, сколько россиян трут памятники «на удачу»

Рекомендуем

Общество

Исследование показало, сколько россиян трут памятники «на удачу»

Более половины туристов уверены, что прикосновения к скульптуре наносят ей вред.

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). Только четверть (23%) россиян трут памятники в путешествиях, веря, что это принесет им удачу. Это следует из данных исследования сервиса путешествий Туту.ру, сообщает РИА Новости.

Более половины (57%) респондентов уверены, что подобные ритуалы наносят вред скульптуре. 18% предпочитают не просто погладить памятник «на удачу», а предпочитают изучить, что кроется за традицией потереть конкретную скульптуру.

При этом 2% туристов даже строят свои маршруты таким образом, чтобы оказаться рядом с памятником, «приносящим удачу».

«Наверное, у каждой скульптуры есть свое отполированное место: части одежды или тела, а иногда предметы (вроде флакона духов или зонтика). Туристы верят, что если потереть определенный участок скульптуры, то удача не обойдет стороной», — отметили в Туту.ру.

По словам экспертов, часто возникают споры о необходимости запрета таких ритуалов, поскольку из-за них произведение искусства может разрушиться.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Новая «Алиса», космические аппараты и управление жизнью: что происходит на площадке Future Skills
Новости дня
18:28
Исследование показало, сколько россиян трут памятники «на удачу»
17:10
World Challenge Cup по художественной гимнастике пройдет в Казани в последний раз

Столица Татарстана примет этап Кубка мира с 30 августа по 1 сентября этого года.

16:44
Новая «Алиса», космические аппараты и управление жизнью: что происходит на площадке Future Skills

На мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 в кластере Future Skills участники представили профессии будущего.

16:22
Казанский Кремль впервые примет Фестиваль национального костюма

Событие состоится в рамках культурной программы чемпионата по профмастерству WorldSkills Kazan 2019.

15:50
Медики назвали наиболее связанную с болезнями группу крови
15:12
Дожди и похолодание придут в Татарстан на следующей неделе

Погода на территории республики будет носить неустойчивый характер.

14:34
Разработан способ предсказания срока жизни человека по анализу крови
14:00
Ирландский делегат в Казани: «О важности WorldSkills говорит большое количество гостей»

В столицу РТ для участия в деловой программе и соревнованиях приехали представители 63 стран.

13:24
Синоптики Татарстана вновь предупреждают о сильном ветре

Ночью местами на территории республики пройдут небольшие дожди.

12:58
Названы простые способы уменьшить вред здоровью от смартфона
12:20
Врачи ДРКБ удалили гигантскую опухоль головного мозга у пятимесячного ребенка

Проведение операции осложнялось тем, что опухоль располагалась в зоне, отвечающей за движения левых конечностей.

11:57
МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности во время сильного ветра

Сегодня в республике возможны дожди, сильный ветер и туман.

11:40
Торт в виде российского флага подарила школьникам Казани национальная сборная WorldSkills

Встреча в 23-м татарско-русском лицее была организована в рамках программы «Одна школа – одна страна».

11:19
Мошенники организовали фишинговую атаку на пользователей Apple
10:32
Жесткие бои под открытым небом: стали известны все полуфиналисты «Боев по правилам TNA-2019»

Второй раз за всю историю мирового чемпионата отборочный этап проводился на открытой площадке.

10:11
В Буинском районе пожарный извещатель спас жизнь матери с тремя детьми

Частный дом загорелся ночью в деревне Никольские Сороки.

10:00
Итальянский политик о WorldSkills в Казани: «Здесь все идеально»

Труд организаторов и волонтеров делает честь Татарстану, считает Клаудио Коминарди.

09:56
Врачи назвали первый признак рака поджелудочной железы
09:28
Состязания WorldSkills Kazan 2019 открыты для свободного посещения

Чтобы понаблюдать за соревнованиями мирового чемпионата рабочих профессий, желающим не нужно регистрироваться на сайте.

08:28
Эксперты дали советы родителям по выбору школьного ранца для первоклассников

При покупке рюкзака необходимо обращать внимание на маркировку, размер, форму спинки, качество ткани и т. д.

07:10
В Верхнеуслонском районе торжественно открыли новый ФАП и Дом культуры

Для сельчан устроили концерт и угостили всех гостей шашлыком и чаем с пирогами.

06:58
Столица РТ во второй раз примет фестиваль «Мозаика народов Дагестана»

Казанцы смогут увидеть выступления различных фольклорных коллективов и посетить тематические выставки.

05:32
В День города в Нижнекамске пройдет гастрономический фестиваль

В 18 палатках будут представлены блюда различных кухонь: венские вафли, узбекский лагман, американские бургеры, а также авторские сыры ручной работы.

04:28
Пчеловоды из разных уголков страны съехались на Фестиваль меда в Алексеевском районе

Во время тематической конференции специалисты обсудили актуальные проблемы пчеловодства и дальнейшее развитие отрасли.

03:44
На фестивале в Набережных Челнах участники слепили из песка три эчпочмака

В Автограде во второй раз прошел фестиваль «Песчаный город».

События