Бугульминский детсад признан одним из лучших в России

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). Бугульминский детский сад общеразвивающего вида №35 «Дельфин» стал победителем всероссийского смотра-конкурса «Лучшие детские сады России 2019», пишет «Бугульминская газета».
Руководителем учреждения является Розалия Каримова.
Мероприятие проходило в публичном выставочном формате с 21 февраля по 23 мая текущего года.
Цель конкурса «Лучшие детские сады России 2019» выявить и поощрить 500 лучших организаций дошкольного образования: детские сады и другие учреждения, осуществляющие уход и присмотр за детьми дошкольного возраста.
Конкурс проводит Федеральный экспертный совет системы образования при ФРО на основе комплексного анализа с учетом рекомендаций Минпросвещения России, международного опыта и практики российских исследований качества дошкольного образования.