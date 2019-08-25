WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

25 августа 2019, 21:54

Наука и образование

Бугульминский детсад признан одним из лучших в России

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Наука и образование

Бугульминский детсад признан одним из лучших в России

Фото: bugulma-tatarstan.ru

Цель конкурса «Лучшие детские сады России 2019» выявить и поощрить 500 лучших организаций дошкольного образования.

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). Бугульминский детский сад общеразвивающего вида №35 «Дельфин» стал победителем всероссийского смотра-конкурса «Лучшие детские сады России 2019», пишет «Бугульминская газета».

Руководителем учреждения является Розалия Каримова.

Мероприятие проходило в публичном выставочном формате с 21 февраля по 23 мая текущего года.

Цель конкурса «Лучшие детские сады России 2019» выявить и поощрить 500 лучших организаций дошкольного образования: детские сады и другие учреждения, осуществляющие уход и присмотр за детьми дошкольного возраста.

Конкурс проводит Федеральный экспертный совет системы образования при ФРО на основе комплексного анализа с учетом рекомендаций Минпросвещения России, международного опыта и практики российских исследований качества дошкольного образования.

 

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