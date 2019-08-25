В Заинском районе к осени капитально отремонтируют 39 дворов

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). В этом году в Заинском районе капитально отремонтируют 39 дворовых территорий. К этой работе привлечены дорожные и строительные подрядные организации, передает «Заинск-информ».



Дороги делаются в рамках федеральной программы – от поребрика до поребрика, то есть специалисты проведут только полное восстановление асфальтового покрытия и тротуаров. Однако работы по озеленению, водоотведению и освещению дворовых территорий в эту программу не включены.



Заинский район является участником данной программы третий год подряд. В этом году все работы ведутся по графику и на благоустройство каждого объекта затрачиваются короткие сроки. Ближе к осени все дворы должны быть капитально отремонтированы.

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