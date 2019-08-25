WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

25 августа 2019, 23:24

ОбществоЗдоровье и среда

В Лениногорске на месте снесенных зданий обнаружили свалку и разлив битума

Рекомендуем

ОбществоЗдоровье и среда

В Лениногорске на месте снесенных зданий обнаружили свалку и разлив битума

Фото: eco.tatarstan.ru

Фирме-подрядчику грозит штраф в размере полумиллиона рублей или приостановка деятельности.

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). В Лениногорске инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ вместе с сотрудниками ОВД по городу нашли свалку строительного мусора площадью 850 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

Свалка осталась после сноса и разбора зданий, стоявших на улице Строителей. Кроме того, здесь же был обнаружен разлив битума, взятые пробы направлены на анализ. «<...> площадь загрязнения составила 13,2 кв. метра, глубина вырытой траншеи, наполненной битумом, – полметра», – отмечается в сообщении.

К образованию свалки оказалась причастна подрядная организация, занимавшаяся сносом зданий. Возбуждено административное дело по части 3 статье 8.2 КоАП РФ. Теперь строительной фирме грозит штраф в размере от 400 тыс. до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В «Казань Экспо» презентовали принципы Казанской декларации о навыках WorldSkills-2019
Новости дня
00:14
Жители Нижнекамского района решили спасти реку, которая превращается в болото

Глава Каенлинского сельского поселения Фанис Набиуллин рассказал, что жители планируют поставить трубы, которые будут открывать весной.

25.08 23:24
В Лениногорске на месте снесенных зданий обнаружили свалку и разлив битума

Фирме-подрядчику грозит штраф в размере полумиллиона рублей или приостановка деятельности.

25.08 22:23
В Заинском районе к осени капитально отремонтируют 39 дворов

Специалисты проведут полное восстановление асфальтового покрытия и тротуаров.

25.08 21:54
Бугульминский детсад признан одним из лучших в России

Цель конкурса «Лучшие детские сады России 2019» выявить и поощрить 500 лучших организаций дошкольного образования.

25.08 21:26
Неудачная поездка в Ростов: «Рубин» проиграл в гостевом матче

Встреча против «Ростова» закончилась со счётом 2:1.

25.08 21:12
Минкульт РФ поддержал идею воссоздания театральной биржи труда
25.08 20:56
В «Казань Экспо» презентовали принципы Казанской декларации о навыках WorldSkills-2019

В декларацию вошли пять принципов: навыки будущего для каждого, осознанное развитие, равные и справедливые возможности и другие.

25.08 20:34
Сити-фермерство и 3D образование: в «Казань Экспо» презентовали карту проектов WorldSkills

Темами для обсуждения стали профессиональная подготовка, навигация и ориентация.

25.08 20:00
«Ак Барс» стал вторым на турнире в Риге

3 сентября казанцы стартуют в чемпионате КХЛ игрой в Москве с обладателем Кубка Гагарина ЦСКА.

25.08 19:50
Высокая кухня и обслуживание гостей: чем удивляют на WorldSkills в компетенции «Ресторанный сервис»

Зрители смогли стать частью проходящих соревнований.

25.08 19:22
Дмитрий Песков: Нам необходимо принять серьезные меры по изменению госполитики по итогам WorldSkills

Рабочим профессиям необходимо перейти от чемпионатных практик к системным изменениям.

25.08 18:28
Исследование показало, сколько россиян трут памятники «на удачу»
25.08 17:10
World Challenge Cup по художественной гимнастике пройдет в Казани в последний раз

Столица Татарстана примет этап Кубка мира с 30 августа по 1 сентября этого года.

25.08 16:44
Новая «Алиса», космические аппараты и управление жизнью: что происходит на площадке Future Skills

На мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 в кластере Future Skills участники представили профессии будущего.

25.08 16:22
Казанский Кремль впервые примет Фестиваль национального костюма

Событие состоится в рамках культурной программы чемпионата по профмастерству WorldSkills Kazan 2019.

25.08 15:50
Медики назвали наиболее связанную с болезнями группу крови
25.08 15:12
Дожди и похолодание придут в Татарстан на следующей неделе

Погода на территории республики будет носить неустойчивый характер.

25.08 14:34
Разработан способ предсказания срока жизни человека по анализу крови
25.08 14:00
Ирландский делегат в Казани: «О важности WorldSkills говорит большое количество гостей»

В столицу РТ для участия в деловой программе и соревнованиях приехали представители 63 стран.

25.08 13:24
Синоптики Татарстана вновь предупреждают о сильном ветре

Ночью местами на территории республики пройдут небольшие дожди.

25.08 12:58
Названы простые способы уменьшить вред здоровью от смартфона
25.08 12:20
Врачи ДРКБ удалили гигантскую опухоль головного мозга у пятимесячного ребенка

Проведение операции осложнялось тем, что опухоль располагалась в зоне, отвечающей за движения левых конечностей.

25.08 11:57
МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности во время сильного ветра

Сегодня в республике возможны дожди, сильный ветер и туман.

25.08 11:40
Торт в виде российского флага подарила школьникам Казани национальная сборная WorldSkills

Встреча в 23-м татарско-русском лицее была организована в рамках программы «Одна школа – одна страна».

25.08 11:19
Мошенники организовали фишинговую атаку на пользователей Apple
События