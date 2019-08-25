В Лениногорске на месте снесенных зданий обнаружили свалку и разлив битума

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). В Лениногорске инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ вместе с сотрудниками ОВД по городу нашли свалку строительного мусора площадью 850 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

Свалка осталась после сноса и разбора зданий, стоявших на улице Строителей. Кроме того, здесь же был обнаружен разлив битума, взятые пробы направлены на анализ. «<...> площадь загрязнения составила 13,2 кв. метра, глубина вырытой траншеи, наполненной битумом, – полметра», – отмечается в сообщении.

К образованию свалки оказалась причастна подрядная организация, занимавшаяся сносом зданий. Возбуждено административное дело по части 3 статье 8.2 КоАП РФ. Теперь строительной фирме грозит штраф в размере от 400 тыс. до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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