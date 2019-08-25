World Challenge Cup по художественной гимнастике пройдет в Казани в последний раз

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). Казань в этом году в последний раз примет этап Кубка мира по художественной гимнастике. Об этом рассказала директор федерального спортивно-тренировочного Центра гимнастики Лилия Шафеева, сообщает пресс-служба Поволжской академии спорта и туризма.

«Со следующего года этот представительный международный турнир “пропишется“ в открытом в московских Лужниках Центре гимнастики Ирины Винер-Усмановой», – пояснила Шафеева.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», состязания по индивидуальным и групповым дисицплинам пройдут в столице Татарстана с 30 августа по 1 сентября. Они соберут 150 сильнейших спортсменок из 35 стран.

В индивидуальном зачете Россию представят сестры – трехкратная чемпионка мира Арина Аверина и восьмикратная чемпионка мира Дина Аверина. Участие в Кубке вызова будет иметь дополнительное значение, так как через две недели в Баку начнется чемпионат мира, где будут разыграны квоты на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

В заключительный день World Challenge Cup в Центре гимнастики состоится гала-шоу, посвященное 100-летию образования Татарской АССР. В нем примут участие звезды турнира и лучшие воспитанницы школ художественной гимнастики Казани.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.