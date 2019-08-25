Казанский Кремль впервые примет Фестиваль национального костюма

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). Во вторник, 27 августа, в Казанском Кремле впервые пройдет Фестиваль национального костюма, сообщает пресс-служба Музея исламской культуры.

Событие состоится в рамках культурной программы чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. На главной сцене фестиваля гостей ждут выступления моделей, которые представят костюмы и головные уборы, созданные швеями и мастерами разных студий.

Костюм народов Татарстана представит в сценических образах и программах Государственный ансамбль песни и танца РТ. Популярный коллектив выступит на главной сцене фестиваля.

Впервые зритель увидит совместную программу с признанным коллективом Карелии – Национальным ансамблем песни и танца «Кантеле». Программу продолжат коллективы Дома дружбы народов. Выступят и детские коллективы с татарскими, русскими, украинскими, белорусскими танцами и танцами народов Поволжья.

В этот же день развернется этномаркет, где будут представлены образцы декоративно-прикладного искусства и национальные украшения, обувь, одежда, расшитые полотенца, выполненные в технике кожаной мозаики сумки и другие аксессуары, расшитые бисером тюбетейки и калфаки. Все желающие смогут попробовать себя в творческих мастер-классах. Казанский техникум народных художественных промыслов проведет урок по изготовлению калфака.

Фестиваль стартует в полдень. Вход для всех будет свободным.

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