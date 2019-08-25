Названы простые способы уменьшить вред здоровью от смартфона

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). Сотрудник малайзийского Университета Пердана Эрна Фариза Мохд Поот перечислила способы уменьшить вред здоровью от использования смартфона, передают «Актуальные новости».

Среди рекомендованных экспертом мер – приобретение подходящего по размеру для руки гаджета. Пользователь должен быть способен обхватить устройство большим и указательным пальцами.

«Лучший вариант – размещение смартфона на твердой поверхности при работе с ним. Старайтесь не печатать, используя только одну руку», – подчеркнула специалист. И добавила, что при печатании большим пальцем необходимо использовать его подушечку, а не кончик. Кроме того, набирать текст следует с выпрямленными запястьями.

Не меньшее значение имеет и осанка: плечи и спина должны быть выпрямленными, размещать смартфон следует на уровне груди, подбородка или глаз, пояснила исследователь.

Использование мобильных устройств, как правило, вызывает ряд проблем со здоровьем. Это, в частности, онемение, скованность, боль в большом пальце, запястье, шее и спине.

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