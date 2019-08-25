Врачи ДРКБ удалили гигантскую опухоль головного мозга у пятимесячного ребенка

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). Врачи Детской республиканской клинической больницы удалили гигантскую опухоль головного мозга у пятимесячного ребенка. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Проведение операции осложнялось тем, что распространившаяся на половину правого полушария головного мозга опухоль располагалась в зоне, которая отвечает за движения левой руки и левой ноги. Она сформировалась, когда ребенок еще находился в утробе матери, хотя врожденные опухоли головного мозга – достаточно редкое явление у детей.

Медики решили провести оперативное вмешательство, так как опухоль включала помимо мягкотканевого компонента жидкостной кистозный компонент. Выполнил его главный внештатный детский нейрохирург Минздрава РТ, заведующий отделением нейрохирургии ДРКБ, врач – детский нейрохирург высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Иванов.

«В ходе оперативного вмешательства дозированно был установлен резервуар Оммайя (устройство для введения лекарственных препаратов в желудочки головного мозга – прим. Т-и) и жидкостной компонент постепенно был эвакуирован в течение десяти дней. За счет уменьшения кисты, когда объем опухоли уменьшился, пациент был взят на операцию», – уточнили в Минздраве.

В ходе большого микрохирургического вмешательства опухоль была удалена радикально. Сейчас ребенок проходит послеоперационное лечение.

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