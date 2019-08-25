Торт в виде российского флага подарила школьникам Казани национальная сборная WorldSkills

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). В рамках программы «Одна школа – одна страна» (One School – One Country) члены национальной сборной WorldSkills побывали в казанском 23-м татарско-русском лицее и подарили школьникам 15-килограммовый торт в виде флага России. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

«Здорово, что открытие чемпионата совпало с днем государственного флага России. Мы гордимся своей сборной, которая имеет на рукавах нашивки нашего флага. Самые радостные моменты для нас – когда на чемпионатах объявляют российских победителей», – заметил, выступая перед лицеистами, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Лицей был выбран для посещения не случайно. Это образовательное учреждение с углубленным изучением отдельных предметов имеет профориентационные мастерские, продукцию которых показали гостям. Затем состоялся подготовленный детьми для конкурсантов концерт.

Члены сборной в свою очередь рассказали о своих достижениях и провели для учеников викторину на знание истории российского флага и движения WorldSkills. Лицеисты продемонстрировали блестящее знание обоих предметов и сочли заслуженной наградой торт, изготовленный участниками чемпионата по профмастерству в компетенции «Кондитерское дело».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в рамках образовательной программы «Одна школа – одна страна» запланированы встречи участников национальных сборных WorldSkills со школьниками 58 образовательных учреждений Казани и Лаишевского района РТ.

В столице Татарстана с 22 по 27 августа проходит 45-й мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019. Участие в соревнованиях по 56 компетенциям принимают более 1,3 тыс. профессионалов из 63 стран.

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