Мошенники организовали фишинговую атаку на пользователей Apple

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). Злоумышленники организовали фишинговую кампанию против пользователей гаджетов, произведенных корпорацией Apple. Об этом сообщает пресс-служба антивирусной компании ESET, аналитики которой обнаружили проблему.

В рассылаемых мошенниками письмах содержались требования верифицировать персональные данные после недавнего восстановления доступа к Apple ID. Переходя по ссылке, пользователь оказывался на фишинговом сайте, замаскированном под официальный портал Apple.



После ввода электронной почты и пароля от личного кабинета появлялось сообщение о блокировке привязанной карты. «Следом пользователю предлагалось “подтвердить данные“ – то есть ввести всю личную информацию и реквизиты банковской карты», – поясняют эксперты.

Кампания носила адресный характер: сообщения рассылались пользователям, которые недавно восстанавливали доступ к Apple ID. Это повышало доверие жертв к преступникам.

По оценке специалистов, атаки были нацелены на получение как персональных данных пользователей, так и доступа к их банковским счетам.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что злоумышленники начали использовать фальшивые версии FaceApp.

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