WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

25 августа 2019, 10:11

Происшествия

В Буинском районе пожарный извещатель спас жизнь матери с тремя детьми

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Происшествия

В Буинском районе пожарный извещатель спас жизнь матери с тремя детьми

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Частный дом загорелся ночью в деревне Никольские Сороки.

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). В Буинском районе пожарный извещатель спас жизнь матери с тремя детьми, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 1.55 поступило сообщение о том, что горит дом в деревне Никольские Сороки. Пламя охватило дом по всей площади и угрожало перекинуться на сарай, который стоял поблизости», – рассказали в МЧС.

Спустя полчаса возгорание на площади 84 квадратных метра было полностью потушено. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пользования электрооборудованием.

Как выяснили огнеборцы, при срабатывании АПИ, установленного в рамках президентской программы в 2016 году, из дома спаслась 42-летняя мать с тремя детьми. Председатель сельсовета поселил семью на ночь у соседей. В дальнейшем они собираются уехать в Буинск, где у них также имеется частный дом.

 

 

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